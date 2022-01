Ponovno sojenje Vrščaju se je začelo z njegovim zagovorom

Celje, 21. januarja - Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začelo ponovno sojenje Andreju Vrščaju, ki ga je celjsko okrožno sodišče marca lani spoznalo za krivega umora materinega prijatelja in ga obsodilo na 23 let in pol zapora. V današnjem zagovoru je Vrščaj povedal, da ga je mamin prijatelj napadel in da ga je potem zgrabila panika.