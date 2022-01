Ura sodnega dne ostaja nespremenjena

Washington, 21. januarja - Kazalci ure, ki ponazarja nevarnosti, ki prežijo na planet in človeštvo, še naprej kažejo sto sekund do polnoči, je sporočila organizacija Bulletin of the Atomic Scientists. Ura tako ostaja nespremenjena že tretje leto zapored, svet pa ranljiv pred grožnjami, ki jih predstavljajo vojne, podnebne spremembe in pandemije, poroča Deutsche Welle.