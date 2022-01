S severa Sirije poročila o nasilju in napadu na zapor

Damask, 21. januarja - Kurdske sile na severovzhodu Sirije danes iščejo pripadnike skrajne islamistične skupine Islamska država (IS), potem ko so v četrtek zvečer napadli tamkajšnji zapor Gvajran, enega največjih zaporov v državi za pripadnike IS. Iz mesta Afrin na severu države pa so v četrtek poročali o šestih civilnih žrtvah raketiranja in 30 ranjenih.