Francoski Alstom namerava letos zaposliti 7500 ljudi

Pariz, 21. januarja - Francoski transportni velikan Alstom namerava letos po svetu zaposliti 7500 ljudi, da bo lahko izpolnil povečano povpraševanje in rekorden obseg naročil, ki je konec lanskega leta nanesel skupno 77,8 milijarde evrov. Podjetje si glede na današnjo objavo želi zaposliti 6000 inženirjev in menedžerjev ter 1500 proizvodnih delavcev in tehnikov.