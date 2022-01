Anamarija Lampič prvo ime devetčlanske ekipe v smučarskem teku

Ljubljana, 21. januarja - Anamarija Lampič je prvo ime devetčlanske slovenske ekipe v smučarskem teku, ki bo nastopila prihodnji mesec na olimpijskih igrah v Pekingu. Poleg nje bodo tekmovali še Eva Urevc, ki je bila pozitivna na novi koronavirus in ima simptome bolezni, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Neža Žerjav ter Miha Šimenc, Vili Črv, Janez Lampič in Miha Ličef.