V Mariboru ni več možno izbrati osebnega zdravnika

Maribor, 22. januarja - V Sloveniji je okoli 130.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika. V mariborskem zdravstvenem domu ne vpisujejo več novih bolnikov, saj so vse njihove ambulante že polne. Že dlje časa so bile možnosti izbire osebnega zdravnika omejene, saj so imeli le enega ali dva zdravnika, ki sta še sprejemala nove bolnike.