Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so ostale posamezne nepreobražene ali slabo preobražene klože, kjer se lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sproži plaz kložastega snega.

Nadaljuje se suho in sončno vreme.V senci je sneg trd ali suh, ponekod je še nekaj pršiča. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Izrazitejše klože so predvsem v senčnih legah, na južnih je sneg že bolj sprijet s podlago.

Danes bo sončno in mrzlo vreme, pihal bo zmeren, ponekod tudi močan severni veter. V soboto bo v vzhodnih Karavankah ter deloma v Savinjskih Alpah pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo lahko ponekod občasno naletaval sneg. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nekateri vrhovi bodo občasno tudi v oblakih. Nekoliko topleje bo, ničta izoterma se bo čez dan dvignila malo nad 1000 metrov nadmorske višine. Pihal bo zmeren severni veter.

V nedeljo bo v zahodnih Julijskih Alpah ter zahodnih Karavankah precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Nekateri vrhovi bodo občasno v oblakih. Ničta izoterma bo med 1100 in 1300 metri nad morjem. Še bo pihal zmeren severni veter. Podobno vreme bo tudi v ponedeljek, v noči na ponedeljek bo na vzhodu možno naletavanje snega.

Snežne razmere bodo zaradi hladnega vremena ostale skoraj nespremenjene. Sneg bo ostal trd in pomrznjen, predvsem bo velika nevarnost zdrsa. Snežna odeja bo večinoma stabilna, le v senčnih legah visokogorja bodo še posamezne, potencialno nestabilne klože.