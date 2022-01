Večer: Trojica osumljenih za siljenje v prostitucijo izpuščena iz pripora

Maribor, 21. januarja - Trojica osumljenih za trgovino z ljudmi in siljenje v prostitucijo, ki naj bi se dogajala v nočnem lokalu v bližini Maribora, je že izpuščena iz pripora, piše Večer. Navaja, da so bili 53-letna ženska, 71-letni moški, oba državljana Slovenije, in 56-letna srbska državljanka spuščeni na prostost, ker sodišče ni ugotovilo utemeljenega suma za očitke.