Kopitar zadel, a bil s kralji nemočen proti prvi ekipi zahoda

Los Angeles, 21. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma izgubili proti Colorado Avalanche z 1:4. Edini zadetek za tretjič zapovrstjo poražene kralje je dosegel slovenski as Anže Kopitar, ki pa ni mogel preprečiti slavja razpoloženih gostov. Ti so slavili petič zaporedoma in ostajajo na vrhu zahodne konference.