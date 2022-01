Na meji med ZDA in Kanado v hudem mrazu umrli štirje ljudje

Ottawa, 21. januarja - Kanadski policisti so v sredo blizu meje z ZDA našli trupla dveh odraslih oseb, najstnika in dojenčka. Kanadska policija je v četrtek sporočila, da jih je najverjetneje zajel snežni vihar, umrli pa naj bi zaradi izpostavljenosti hudemu mrazu. Trupla so odkrili na poti, ki jo uporabljalo migranti za nezakonit prestop državne meje.