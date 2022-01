Rusija in Kitajska proti novim sankcijam za Severno Korejo zaradi izstreljevanja raket

New York, 21. januarja - Rusija in Kitajska sta v četrtek v Varnostnem svetu ZN ustavili ameriška prizadevanja za nove sankcije proti Severni Koreji zaradi nedavnih izstrelitev raket. ZDA so želele uvesti sankcije proti petim uradnikom Severne Koreje, ki sodelujejo v prepovedanem raketnem programu države.