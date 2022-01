Newyorške borze ponovno končale v rdečem

New York, 20. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje ponovno sklenili v rdečem. Kljub zelenim številkam ob začetku se indeksom proti koncu dneva spet ni uspelo pobrati, ker so se vlagatelji bali zaostritve politike ameriške centralne banke, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.