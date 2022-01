Avstrijski parlament z veliko večino podprl obvezno cepljenje proti covidu-19

Dunaj, 20. januarja - Avstrijski parlament je danes z veliko večino podprl obvezno cepljenje proti covidu-19. Za je glasovalo 137 poslancev, 33 jih je bilo proti. Obvezno cepljenje so podprli poslanci vladajoče koalicije, med opozicijskimi socialdemokrati in Neosom so bili proti posamezni poslanci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.