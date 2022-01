Mladina o podražitvah v Sloveniji (21. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Grega Repovž v uvodniku Višje plače za vse? piše o podražitvah v Sloveniji. Poudarja, da je trenutna vlada v času svojega mandata zavestno izvedla določene poteze, zaradi katerih so zdaj cene energentov in elektrike takšne, kot so. Dodaja, da bodo te posledice najbolj občutili prebivalci z nižjimi in povprečnimi dohodki.