V upravo NLB Hedvika Usenik, Antonio Argir in Andrej Lasič

Ljubljana, 20. januarja - Nadzorni svet NLB je na današnji seji v upravo banke imenoval Hedviko Usenik, Antonia Argirja in Andreja Lasiča. Vsi prihajajo iz NLB oz. skupine NLB, imajo bogate izkušnje in so na svoji dosedanji karierni poti ustvarili veliko dodane vrednosti, so zapisali v banki. S tremi novimi člani se uprava širi na šestčlansko.