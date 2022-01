ZDA s sankcijami proti ukrajinskima poslancema zaradi sodelovanja z rusko FSB

Washington, 20. januarja - ZDA so uvedle sankcije proti članoma ukrajinskega parlamenta Tarasu Kozaku in Olehu Vološinu zaradi sodelovanja z rusko obveščevalno agencijo FSB pri spodkopavanju ukrajinske vlade in gospodarstva. Sankcije so uvedli tudi proti nekdanjima državnima uradnikoma Volodimirju Olijniku in Vladimirju Sivkoviču.