Benedikt XVI. obtožen, da ni ukrepal v štirih primerih zlorabe otrok

München, 20. januarja - Nekdanji papež Benedikt XVI. v času, ko je bil münchensko-freisinški nadškof, ni ukrepal v štirih primerih zlorabe otrok s strani duhovnikov, je pokazalo danes objavljeno poročilo. Vatikan se je že odzval in izrazil sram in obžalovanje zaradi spolnih zlorab otrok s strani katoliških duhovnikov. Šok in sram zaradi zlorab je izrazil tudi Benedikt.