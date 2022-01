Inšpektorat od NIJZ pridobil seznam petih otrok, cepljenih z Moderno

Ljubljana, 20. januarja - Zdravstveni inšpektorat je od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pridobil seznam petih otrok, mlajših od 12 let, ki so bili cepljeni s cepivom Moderna. To se uporablja za cepljenje starejših od 12 let, zato so uvedli inšpekcijske postopke. V preteklem tednu pa so inšpekcijski organi opravili 7114 nadzorov, so sporočili po seji vlade.