V stampedu v Liberiji umrlo 29 ljudi

Monrovia, 20. januarja - Na verskem shodu v predmestju liberijske prestolnice Monrovia je v sredo okoli 21. ure v stampedu umrlo najmanj 29 ljudi, med njimi 11 otrok in nosečnica. V bolnišnico so odpeljali 15 poškodovanih ljudi. Stampedo so povzročili roparji, po navedbah policije pa se lahko število smrtnih žrtev še poveča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.