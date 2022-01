Mladi po osnovni šoli običajno nadaljujejo šolanje

Ljubljana, 23. januarja - V vrtce je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 86.193 otrok, starih od enega do pet let oziroma 82,5 odstotka vseh, 96,2 odstotka otrok je po osnovni šoli nadaljevalo šolanje, kažejo statistični podatki, objavljeni pred mednarodnim dnevom izobraževanja, 24. januarjem. Skoraj polovica mladih med 19. in 24. letom se je odločilo za študij.