Babikovu individualna tekma v Anterselvi, Planko do prvih točk

Anterselva, 20. januarja - Rus Anton Babikov je zmagovalec moške 20-kilometrske individualne biatlonske tekme za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Edini med 107 prijavljenimi tekmovalci je zadel vseh 20 tarč in za 9,7 sekunde ugnal Norvežana Tarjeija Boeja, ki je zgrešil dva strela, tretji je bil Rus Said Karimula Halili z zaostankom 48,5 sekunde in minuto pribitka.