V avstrijskem parlamentu burna razprava o obveznem cepljenju proti covidu-19

Dunaj, 20. januarja - V avstrijskem parlamentu se je danes popoldne burno začela razprava o obveznem cepljenju proti covidu-19. Poimensko glasovanje je po poročanju avstrijskih medijev pričakovati okoli 18. ure. Obvezno cepljenje ima podporo znotraj vladajoče koalicije med ljudsko stranko in Zelenimi ter pri opozicijskih socialdemokratih in Neosu. Svobodnjaki so proti.