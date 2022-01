SBI TOP se je okrepil za 0,60 odstotka

Ljubljana, 20. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,60 odstotka. Borzni promet je dosegel skupno 3,5 milijona evrov, pri čemer so več kot milijon prispevale delnice Krke in Luke Koper. Med blue chipi so se Krkine delnice kot edine pocenile, najbolj, za 1,82 odstotka, pa so se okrepile Petrolove delnice.