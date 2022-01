New York, 20. januarja - Tečaji vrednostnih papirjev na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji so izkoristili priložnost ugodnih nakupov, potem ko so tečaji zadnja dva trgovalna dneva končali v rdečem zaradi skrbi, povezanih z zaostrovanjem denarnih politik.