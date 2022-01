Ministrstvo pripravlja nov razpis za spodbujanje letalske povezljivosti

Ljubljana, 20. januarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo nov razpis za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije. Objavljen bo v prvem četrtletju, okvirna višina sredstev pa znaša dva milijona evrov, so za STA povedali na ministrstvu, kjer so podrobnosti napovedali za prihodnji teden.