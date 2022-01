Na afriškem prvenstvu hiter konec za branilko naslova Alžirijo

Yaounde, 20. januarja - S tekmami v skupinah E in F se končuje prvi del afriškega nogometnega prvenstva v Kamerunu. V skupini E je branilka naslova Alžirija končala na dnu lestvice po porazu proti Slonokoščeni obali z 1:3, Ekvatorialna Gvineja pa je z 1:0 ugnala Sierro Leone. Ob 20.00 bosta še zadnji tekmi v skupini F, in sicer Gambija - Tanzanija in Mali - Mavretanija.