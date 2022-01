Mariborski kriminalisti zaradi siljenja v prostitucijo prijeli tri osumljene

Maribor, 20. januarja - Mariborski kriminalisti so prijeli 53-letno žensko, 71-letnega moškega in 56-letno srbsko državljanko, ki jih sumijo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Zbiranje informacij so začeli, potem ko so bili obveščeni, da v nočnem lokalu v bližini Maribora dekleta silijo v prostitucijo. Vse tri so v nedeljo privedli k preiskovalnemu sodniku.