V dijaških domovih v novem šolskem letu razpisanih 2263 mest

Ljubljana, 20. januarja - V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov, ki ga je danes objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je za novo šolsko leto predvidenih skupaj 2263 mest. To je 77 mest več kot v tekočem šolskem letu in 490 prostih mest več od števila dejansko sprejetih novincev v lanskem letu.