Novogoriški gostinci s promocijo goriškega radiča

Solkan, 20. januarja - Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica so v okviru sekcije gostincev pripravili akcijo za promocijo goriškega radiča. Že pred desetletjem so začeli z obujanjem in spodbujanjem sajenja te vrtnine, ki zaradi specifične zemlje raste le na ožjem območju Goriške, na naplavinah reke Soče.