Francoski parlament obsodil kitajski "genocid" nad Ujguri

Pariz, 20. januarja - Spodnji dom francoskega parlamenta je danes sprejel resolucijo, v kateri obsoja "genocid" Kitajske nad Ujguri, muslimansko manjšino v regiji Xinjiang. Poslanci so nezavezujočo resolucijo sprejeli skoraj soglasno, in to le nekaj dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.