Umarjevo poročilo o produktivnosti: Napredek je, a premajhen

Ljubljana, 20. januarja - V Sloveniji pri krepitvi produktivnosti po ugotovitvah tretjega poročila o produktivnosti, ki so ga pripravili na Umarju, prihaja do nekaj napredka, a je ta premajhen. Slovenija zato zaostaja za najbolj naprednimi državami, dohitevajo jo tekmice iz srednje in vzhodne Evrope. Treba je zato ukrepati hitreje in bolj odločno.