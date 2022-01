Strokovni svet za šport dal zeleno luč letnemu programu športa

Ljubljana, 20. januarja - Na videokonferenčni seji državnega strokovnega sveta za šport so podprli letošnji letni progam športa na državni ravni, ko bo po navedbah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz proračuna za športne organizacije na voljo 24,786 milijona evrov. Obenem so pozvali vlado in pristojno ministrstvo, da se dodatno povečajo sredstva.