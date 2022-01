V zborniku Poslanstvo in delovanje Ustavnega sodišča 13 vidikov njegovega delovanja

Ljubljana, 20. januarja - Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani so danes predstavili zbornik Poslanstvo in delovanje ustavnega sodišča. V njem je 13 ustavnih pravnikov opisalo svoje videnje njegovega delovanja. Urednik Ciril Ribičič je ob predstavitvi dejal, da so v njem branili vlogo in poslanstvo sodišča, bili pa so tudi zelo kritični do nekaterih njegovih slabosti.