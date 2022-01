7 dni do OI - Kitajska kulinarika riž, žlikrofi, rezanci

Kitajska kuhinja je vsekakor najstarejša na svetu. Gre za neprekinjeno kulturo priprave jedi, katere začetke bi lahko iskali kar nekaj tisočletij pred našim štetjem. Kitajska kulinarika je močno vplivala na kuhinje Daljnega vzhoda, korejsko, japonsko, filipinsko, indonezijsko, vietnamsko, tajsko.

Raziskave na ameriškem Tehnološkem inštitutu Massachusettsa (MIT) so pokazale, da kitajska dieta ohranja organizem vitkejši, odpornejši in bolj mladosten. Kitajska kuhinja se je izpopolnjevala skozi stoletja pripravljanja hrane; Kitajci so koristili tisto, kar so imeli na voljo, ter iz živil iztisnili kar največ okusa tudi z umetnostjo fermentiranja.

Iz zelo skromnih kmečkih, podeželskih osnov so na dvorih kitajskih cesarjev pripravo hrane spremenili v umetnost, tudi v umetnost aranžiranja in postrežbe jedi, uporabe najbolj eksotičnih sestavin iz živalskega in rastlinskega sveta, začimb.

Kitajska kuhinja je v začetku preteklega stoletja prodrla v dežele zunaj Kitajske, najprej tja, kamor so se Kitajci množično izseljevali, v Združene države Amerike, Kalifornijo.

Po drugi svetovni vojni pa je kitajska kuhinja tako rekoč osvojila svet. Danes skoraj ni večjega mesta na svetu brez ene ali več kitajskih restavracij. V Slovenijo so prodrle konec osemdesetih let minulega stoletja, najbolj množično pa po samostojnosti.

Kitajska kulinarika je tudi zelo regijsko pogojena, ali gre za pekočo in močno začinjeno sečunsko kuhinjo z zahoda Kitajske, južno kantonsko, severno pekinško-mandarinsko ter vzhodno šanghajsko s številnimi deželnimi različicami ter v skladu z načeli konfucijanstva ali daoizma.

Svetovna kitajska kuhinja, ki je poznamo tudi pri nas, se razlikuje od njenih lokalnih različic. Prilagojena je evropskemu okusu in šokantnih jedi, kot so denimo kače ali pasje meso, ne dobite na njenih jedilnikih.

Kot vse kuhinje sveta tudi kitajska uporablja različne začimbe. Mnoge začimbe so enake kot pri nas, denimo poper. Nekatere smo začeli spoznavati šele nedavno, kot je ingverjeva korenina. Veliko pa je takih, ki so značilne samo za kitajsko kuhinje in druge kuhinje Daljnega vzhoda, kot sta janeževa zvezda ali sečuanski poper. A tudi v sami kitajski kuhinji so nekatere začimbe pogostejše in druge redkejše.

Glavna začimba v kitajski kuhinji je sojina omaka, brez katere skorajda ni kitajskega obeda. Gre za rjavo slano omako, ki jo dobijo s fermentacijo sojinih zrn. Razmeroma pogosta sestavina je ostrigina omaka, narejena iz ostrig, sojine omake in soli.

Iz soje pripravljajo Kitajci sojino skuto oziroma tofu. Uporabljajo aromatično sezamovo olje, stisnjeno iz sezamovih semen, značilna je dišavna mešanica petih dišav (janež, janeževa zvezda, nageljnove žbice, cimet, sečuanski poper). Svojevrsten dodatek je glutamat ali "kitajska sol", ki okrepi okus hrane.

Kitajski kuharji uporabljajo veliko gob. Značilnost kitajske kuhinje so tudi testenine, zelo dolgi in ozki rezanci ali krajše testenine polnjenje z različnimi nadevi, žlikrofi oziroma cmoki. Kitajska posebnost so prozorni špageti iz moke fižola munga ali riževe moke.

Na Kitajskem so dolge ozke rezance poznali že v drugem stoletju pred našim štetjem. Sloviti beneški trgovec in raziskovalec Marco Polo naj bi jih videl pri mongolskih kuharjih in prinesel v Italijo, od koder so se kot špageti razširili po vsem svetu.

Kitajci uporabljajo veliko zelenjave, tudi manj znane ali nenavadne vrste zelenjave, kot so bambusovi vršički, sojini kalčki, vodni kostanj, lotosova korenina. Od mesa uporablja kitajska kuhinja največkrat svinjino in piščanca. Iz mesa rac pripravljajo najbolj slovite kitajske jedi, denimo pekinško raco. Mnogi recepti zahtevajo ribe in morske sadeže.

Kitajci še do nedavnega niso poznali kruha, zato pa ima za Kitajce isti pomen kot ima za zahodnjake kruh, riž, osnovno živilo, ki je del prav vsakega obroka. Gojijo ga že 5000 let.

Najbolj priljubljena pijača na Kitajskem je čaj. Edino vino, ki so ga do nedavnega pili Kitajci in Japonci, je bilo riževo vino.

Osnovna posoda v kitajskih kuhinjah je polkrožna kovinska posoda, vok, ki pomeni dobesedno "skleda za kuhanje", poznajo tudi bambusove soparnike, namesto nožev sekirice za sekanje.

Hrano v vokih zlahka mešamo, ker nimajo nobenih robov. Prav vok omogoča kitajski bliskoviti način praženja, ki traja le nekaj minut, in zahteva hitro mešanje na visoki temperaturi. Zato obdrži hrana veliko vitaminov, koščki pa so zapečeni. Zaradi hitrega načina priprave hrane je treba hrano, meso in zelenjavo, pred kuho razrezati na majhne jedilne koščke.

Vok se uporablja tudi za pečenje, dušenje, cvrtje, kuhanje. Z načinom priprave hrane so povezane jedilne paličice. Nožev in vilic ne uporabljajo. Prav tako je pečenje v pečici, mesa ali peciv, na Kitajskem redko.

Je pa tudi s pridelavo in predelavo hrane na Kitajskem povezanih veliko tveganj. Kitajska je največja proizvajalka hrane na svetu, vendar pa ohlapna zakonodaja, ki je pogosto sploh ni, dopušča, da prihajajo na trg tudi nevarni, oporečni in strupeni proizvodi.