V Ribnici želijo tradicionalno rokodelsko obrt nadgraditi s sodobnimi tehnologijami

Ribnica, 23. januarja - V občini Ribnica so v želji, da bi znamenito ribniško rokodelsko obrt nadgradili z novimi, sodobnimi tehnologijami, zagnali projekt Digi Lab. Njihov cilj je predvsem mlade usposobiti, da bi znali s 3D tiskalniki razviti in natisniti različne glinene in druge izdelke. Za projekt so pridobili tudi evropska sredstva.