Gospodarsko ministrstvo nima zadržkov do podaljšanja roka za oddajo letnih poročil

Ljubljana, 20. januarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nima zadržkov do podaljšanja roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2021, so pojasnili za STA. K podaljšanju roka je pozvala zbornica računovodskih servisov, ki opozarja na velike stiske v sektorju, saj številni kolegi zaradi okužb ali karanten ne morejo opravljati dela.