V Ravnikar Gallery Space razstava Maksa Briclja

Ljubljana, 20. januarja - V Ravnikar Gallery Space je od danes na ogled razstava Maksa Briclja z naslovom Gel Chambers. Postavitev sestoji iz materialov različnih stopenj plastičnosti in viskoznosti. Oblikam, ki jih tvorijo, so skupne značilnosti prekata, kalupa ali podporne strukture, manj umestljivi pa so viseči plastični prekati, napolnjeni z gelom za tuširanje.