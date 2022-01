Ljubljana, 20. januarja - Predstavniki poslanskih skupin SD, LMŠ in SAB bodo danes ob 12.15 v preddverju male dvorane DZ na Šubičevi 4 dali izjavo za medije ob vložitvi zahteve za nujno sejo odbora DZ za zunanjo politiko glede informacije o nameri za vzpostavitev predstavništev med Slovenijo in Tajvanom, so sporočili iz PS SD.