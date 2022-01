V Ivančni Gorici februarja začenjajo gradnjo dela zahodne obvoznice

Ivančna Gorica, 20. januarja - V Ivančni Gorici bodo predvidoma sredi februarja začeli gradnjo dela zahodne obvoznice od krožišča pri podjetju Akrapovič do križišča v Marofu. Pogodbo o tem sta v sredo podpisala župan Dušan Strnad in direktor podjetja ELTIM Darko Perko. Z obvoznico naj bi središče Ivančne Gorice razbremenili prometa, dela pa naj bi zaključili do jeseni.