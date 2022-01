Vidni znanstveniki: Pri epidemiji bi morali glavno besedo imeti epidemiologi

Ljubljana, 20. januarja - Vidni znanstveniki so na okrogli mizi z naslovom Epidemija in znanost(i) poudarili, da bi morali imeti pri vodenju epidemije covida-19 glavno besedo v Sloveniji epidemiologi. Nekateri izmed sodelujočih so prevladovanje infektologov v strokovni skupini za covid-19 in nejasno določitev ločnice med skupino in politiko označili za napako.