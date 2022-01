Evropski parlament za okrepljeno vlogo Evropske agencije za zdravila

Bruselj, 20. januarja - Evropski parlament je potrdil dogovor, ki je bil lani dosežen s Svetom EU, o povečanju pristojnosti regulatorja zdravil v uniji. Povečane pristojnosti Evropske agencije za zdravila (Ema) bodo okrepile pripravljenost EU na krize in krizno upravljanje na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, so sporočili iz parlamenta.