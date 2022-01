V Dolenji Nemški vasi pri Trebnjem prenova in dozidava podružnične osnovne šole

Trebnje, 20. januarja - V Podružnični šoli Dolenja Nemška vas, ki deluje v okrilju Osnovne šole Trebnje, so ta mesec stekla dela za njeno prenovo in dozidavo. Pogodbena vrednost del skupaj z davkom znaša nekaj manj kot 4,8 milijona evrov, nekaj več kot 1,4 milijona evrov bo za naložbo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.