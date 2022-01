Celjska občina za ohranitev modela celostnih teritorialnih naložb

Celje, 22. januarja - Celjska občina se zavzema za ohranitev modelov evropskega financiranja, ki so se v pretekli finančni perspektivi izkazali za uspešne v mestnih občinah. Tak uspešen mehanizem so celostne teritorialne naložbe (CTN), v okviru katerih je celjska občina pridobila 13 milijonov evrov sredstev, so sporočili z občine.