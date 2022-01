Trbovlje, 22. januarja - Trboveljska občina končuje ureditev kanalizacije, ki je po njeni oceni pomemben projekt za kakovost bivanja in varstvo okolja. Projekt, ki izhaja iz dogovora za razvoj zasavske regije in se je začel septembra lani, je vreden skoraj 864.000 evrov, so sporočili s trboveljske občine.