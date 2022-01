Presenečenji v ženskem žrebu, Rubljov brez težav

Melbourne, 20. januarja - Na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu sta se v drugem krogu poslovili tretja in šesta nosilka, Španka Garbine Muguruza in Estonka Anett Kontaveit. Od finalistk zaključnega turnirja lanske sezone v Mehiki sta bili boljši Francozinja Alize Cornet in Danka Clara Tauson. V moški konkurenci je brez težav napredoval Rus Andrej Rubljov.