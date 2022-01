Celjska občina nadgradila OŠ Glazija

Celje, 23. januarja - Celjska občina je končala nadgradnjo Osnovne šole (OŠ) Glazija, ki jo je začela lani in vanjo vložila 59.000 evrov. Uredili so novo nadstrešnico, rekonstruirali vhod, posodobili strojnico terapevtskega bazena in uredili parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje. Šola je zaradi povečanega vpisa najela tudi dodatne prostore.