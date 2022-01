Newyorške borze spet v rdečem

New York, 19. januarja - Indeksi na newyorških borzah so tudi današnje trgovanje sklenili v rdečem. Ne ravno spodbudno trgovanje traja od minulega četrtka. Slabše razpoloženje je med vlagatelje vnesla ocena, da bo centralna banka Federal Reserve bolj odločno od prvotnih ocen zaostrila denarno politiko, to pa za delniške trge ni najboljša novica.