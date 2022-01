Delo o novi hladni vojni (20. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Boris Čibej v komentarju Grozljivi diplomatski vrtiljak piše o odnosih med zvezo Nato in Rusijo v luči širitve zveze Nato in konflikta v Ukrajini. Drugi krog diplomatskih pogajanj med Rusijo in ZDA se bo v petek zaključil v Ženevi, nova hladna vojna pa se bo razplamtela do razsežnosti, kakršnih nismo poznali, ko je obstajala Sovjetska zveza.