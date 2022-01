PEKING 2022: Vrhovnik edini slovenski kombinatorec, čez štiri leta glavna Slovenke?

Ljubljana, 26. januarja - Slovenska odprava v nordijski kombinaciji bo v Pekingu štela zgolj enega tekmovalca, in sicer Vida Vrhovnika. Slednji v športu, ki nima pravega zaledja na sončni strani Alp, v tem trenutku lahko poseže po točkah za svetovni pokal, medtem ko so ženske šele začele orati ledino za naslednje generacije in naslednje OI v Milanu in Cortini 2026.