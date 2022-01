Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji in o opozorilu Zdravniške zbornice Slovenije in skupine Mladi zdravniki glede prekomerne obremenjenosti zdravnikov in zobozdravnikov na primarni ravni. Poročale so tudi, da je iniciativa Glas ljudstva političnim strankam predala 138 zahtev.